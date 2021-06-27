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Тренерский штаб Бельгии объявил состав на игру с Португалией в матче Евро-2020

Спорт
Тренерский штаб Бельгии объявил состав на игру с Португалией в матче Евро-2020
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Севилья, 27 июня. Сборная Бельгии сыграет в первом раунде плей-офф Евро-2020 против команды Португалии. Тренерский штаб бельгийцев определился со стартовым составом на игру.

С первых минут на поле выйдет Эден Азар. Матч пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ворота сборной Бельгии в этом поединке будет оборонять Тибо Куртуа. Ему помогут защитники Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Томас Вермален. Помимо Эдена Азара в полузащите с первых минут матча сыграют Тома Менье, Торган Азар, Юри Тилеманс, Аксель Витсель и Кевин Де Брейне. На острие атаки будет находиться форвард Ромелу Лукаку.

В первом туре группового этапа Евро-2020 Бельгия сыграла с Россией. Команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 0:3.

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футбол бельгия португалия евро-2020 азар
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