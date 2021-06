«Мы не хотим умирать»: что заставило жителей ЮАР потребовать регистрации «Спутник V»

Граждане ЮАР провели марш в столице государства с требованием ускорить регистрацию российской и китайской вакцин от коронавируса.

Южноафриканская Республика является самой пострадавшей от COVID-19 страной на африканском континенте. Принятые ограничительные меры оказались неэффективны, а рабочие решения, практикуемые в других странах, не получили развития.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об эпидемиологической обстановке в ЮАР, а главное — почему местные жители хотят прививаться «Спутником V» и Sinovac.

Движение «Борцы за экономическую свободу» (EFF) организовало митинг у здания Южноафриканского регулирующего органа по продуктам медицинского назначения (SAHPRA). Более 2000 человек пришли на акцию, чтобы заставить SAHPRA зарегистрировать российскую и китайскую вакцины от COVID-19.

Недовольство людей вполне оправданно. Вот уже полгода ситуация с пандемией усугубляется ввиду отсутствия в регионе эффективных препаратов. А те, что были одобрены правительством, не принесли особой пользы против выявленных на континенте штаммов коронавируса.

И пока простые люди продолжают умирать без должного лечения, руководство SAHPRA проводит финансовые махинации и подсчитывает прибыль, закрывая глаза на катастрофические масштабы бедствия.

Механика органа контроля, по словам его представителей, предельно проста. SAHPRA громко заявляет о том, что в целях обеспечения безопасности населения не идет на поводу провокаций и не поддается политическому давлению. Представители компании уверяют, что процесс регистрации новых медикаментов крайне непростой и требует внимательного подхода.

Интересно, что аналогичный процесс по западным вакцинам прошел гораздо более гладко, чем с российским и китайским средством.

Мероприятия по одобрению препарата «Спутник V» и его китайского аналога «Sinovac» беспрецедентно затянулись, и к представителям SAHPRA закономерно возник вопрос: может дело не в вакцинах, а в странах-изготовителях?

Политика регулятора вызывает недоумение. Специально для ЮАР было создано более 15 миллионов доз российской вакцины, которая могла сыграть огромную роль в нормализации обстановки и спасти тысячи жизней.

Но что сделали в SAHPRA? Напомнили о безопасности, качестве и эффективности. Другими словами, нашли тысячу причин отказаться от предложения и продолжить заниматься своими делами.

Акция в Претории — далеко не первый раз, когда поднимается тема необходимости ускорить процессы, связанные с одобрением вакцин.

Федеральное агентство новостей /

Еще 7 января одной из главных вопросов для обсуждения на встрече альянса политических сил страны был «Спутник V». У действующего правительства требовали решить проблему с вакцинацией, сделать ее доступной для населения. В этом деле, как никогда, могло помочь сотрудничество ЮАР с Россией и Китаем.

Помимо того, внимание президента Сирила Рамафосы обратили на опасность коррупционных махинаций в сфере вакцинации. Глава государства все изложенные факты принял к рассмотрению, решил проблему и одобрил ввоз в ЮАР вакцины. Только не той.

В феврале из Великобритании в ЮАР прибыла первая партия препарата «AstraZeneca». Правительство, разумеется, тут же начало массово прививать население.

Однако, как вскоре выяснилось, радость была преждевременной. Всего за неделю с начала вакцинации оказалось, что лекарство неспособно противостоять штамму вируса, доминирующего в регионе. Вакцина продемонстрировала практически полное отсутствие эффекта даже при легком течении заболевания.

Это лишило дальнейший процесс какого-либо смысла, и от «AstraZeneca» отказались. Казалось бы, вот он, подходящий момент обратить внимание на более эффективные аналоги. Но не тут-то было. На сцену вышел американский «J&J», повторивший результат британского «коллеги».

Местные жители задаются вопросом, сколько еще вакцин перепробует SAHPRA, прежде чем его представители признают ошибки и сертифицируют высокоэффективные препараты?

Южноафриканская Республика нуждается в действенном средстве от коронавируса как никто другой. Государство находится на первом месте по заболеваемости на всем континенте.

С начала эпидемии правительство провело множество мероприятий, направленных на сдерживание болезни. Однако ожидаемого эффекта ни одно из них не показало. С фактами спорить бесполезно: на ЮАР приходится треть заболевших и практически половина смертей от COVID-19 во всей Африке.

Страшно представить, к чему южноафриканцев приведет дальнейшее промедление с одобрением российской и китайской вакцин, а главное —сколько еще людей станут жертвой коронавируса, прежде чем местные жители получат эффективное средство борьбы с ним.

Пока рядовые южноафриканцы сталкиваются с низким уровнем местной медицины, верхние слои общества решают проблемы более действенными способами.

Вице-президент республики Дэвид Мабуза, например, предпочитает поправлять здоровье за пределами страны. Недавно он попросил у президента ЮАР дать ему отпуск для поездки в Россию, медицине которой он, очевидно, доверяет гораздо больше, чем южноафриканской.

Deputy President David Mabuza has taken leave as he will undertake a visit to Russia for a medical consultation.https://t.co/GWF5SSTifK