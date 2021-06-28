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Не только вода: фитнес-эксперт о полезных напитках для тренировки

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Общество
Не только вода: фитнес-эксперт о полезных напитках для тренировки
pixabay.com  /  StockSnap

Во время спортивных тренировок наш организм может потерять до литра воды, даже если нам кажется, что мы почти не вспотели. Если же физические нагрузки выпали на жаркий летний день, то восполнять баланс жидкости в организме становится еще важнее, говорит фитнес-тренер, нутрициолог и спортивный диетолог Зинаида Руденко.

«Любое обезвоживание, даже небольшое, приводит к сгущению крови. Буквально кровь сгущается и в ней нарастает концентрация токсичных вредных веществ — даже просто метаболитов, то есть продуктов обмена веществ. Сразу усиливается токсическое воздействие на мозг, может начать болеть голова, повыситься давление и сбиться сердечный ритм», — говорит о последствиях обезвоживания специалист.

Не только вода: фитнес-эксперт о полезных напитках для тренировки
pxfuel.com  / 

Чтобы этого избежать, в течение всей тренировки обязательно нужно пить воду, причем, негазированную и без добавок в виде, например, лимонного сока. Также будет лучше, если вода окажется сырой, ведь такая жидкость лучше всасывается в кишечник, когда как кипяченная вода может вызвать рвоту. А тем, кто практикует нагрузки, не связанные с жиросжиганием, — единоборства, бокс, легкую атлетику — некоторые специалисты советуют вместо воды пить изотонические напитки. Как утверждает Зинаида Руденко, такая продукция содержит соли магния, калия и кальция и помогает восполнить потерю важных для организма минералов.

«Еще очень полезно пить напитки с L–карнитином, потому что его дозировка в 300-500 мг — это так называемая кардиодозировка. Она имеет кардиопротекторное воздействие на организм, поддерживая сердечную мышцу. И L–карнитин не имеет абсолютно никаких противопоказаний — его можно всем возрастам, от новорожденных младенцев до пожилых людей. <…> Его не надо воспринимать только как жиросжигатель, это еще и витаминноподобное вещество. В правильной дозировке он как раз кардиологами и советуется, в том числе на жаре при повышенных нагрузках», — заключает тренер по фитнесу.

Не только вода: фитнес-эксперт о полезных напитках для тренировки
pixabay.com  / 

Ранее чемпион мира и многократный чемпион России по классическому бодибилдингу Артем Диянов высказался о том, как на процесс похудения влияют спиртные напитки. По словам спортсмена, алкоголь не только стимулирует аппетит, но и является калорийным напитком сам по себе.

 

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