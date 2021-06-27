Африканские бренды 2021: как COVID-19 отразился на торговых марках Черного континента

Деловой журнал African Business опубликовал одиннадцатый ежегодный отчет о самых популярных брендах Африки в 2021 году. Исследование охватило экономические регионы, в которых создается 80% ВВП и проживает большая часть населения континента.

Ключевое влияние на восприятие торговых марок оказал коронавирус. Пандемия изменила жизненный уклад местных граждан и их экономическую активность.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, какие компании стали ближе африканцам, а кто утратил былую значимость для населения Черного континента.

С пользой для Африки

Эпидемия COVID-19 изменила жизнь всей планеты. Не стала исключением и Африка. К середине июня количество выявленных случаев заражения коронавирусом на континенте превысило отметку в пять миллионов человек.

На фоне этого в списке брендов, которые африканцы посчитали наиболее полезными, первое место закономерно заняла Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ).

Самой пострадавшей от коронавируса страной Африки является ЮАР, где зафиксировано более трети от общего числа заражений. Поэтому следом за ВОЗ идет южноафриканский мобильный оператор MTN. Последний не только помогал правительству с информационной кампанией по борьбе с заболеванием, но и пожертвовал семь миллионов доз вакцины девяти африканским странам.

Также на волне COVID-19 повысилась популярность бренда Ethiopian Airlines. В июне прошлого года руководство фирмы приняло решение переоборудовать пассажирские самолеты под перевозку грузов, в том числе и медицинского назначения.

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Такая стратегия позволила эфиопской фирме сохранить активность в период, когда прочие авиаперевозчики терпели убытки. Кроме того, лайнеры Ethiopian Airlines обеспечивали вывозные рейсы иностранных граждан из государств Африки, закрытых для американских и европейских компаний.

Вдобавок в топ-100 африканских брендов, причем сразу на 82-ю позицию вошел американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson, разработавший вакцину от коронавируса. Другие производители препаратов от COVID-19 в первую сотню рейтинга не попали.

Сделано в Африке

Социологические опросы показывают, что 63% африканцев отдают предпочтение местным товарам и услугам, когда это возможно. Однако исследования African Business свидетельствует, что только 20% наиболее знакомых жителям континента торговых марок являются аутентичными.

Федеральное агентство новостей /

Правда, чтобы войти в рейтинг самых популярных африканских брендов требуется, чтобы компания-претендент была представлена минимум в одной стране сверх той, где она зарегистрирована. Таким образом, даже крупные фирмы, работающие в пределах одного государства, не имели возможности попасть в список.

По сравнению с прошлым годом, состав четверки лидеров не изменился. Африканцам по-прежнему больше всего знакомы нигерийская корпорация Dangote, занимающаяся производством товаров широкого потребления от продуктов до строительных материалов, южноафриканский мобильный оператор MTN и спутниковая медиакомпания DStv, а также Anbessa — эфиопский производитель одежды.

Но на пятую строчку рейтинга вышел уже упомянутый авиаперевозчик Ethiopian Airlines. Повысив свою популярность за счет участия в борьбе с коронавирусом, компания вытеснила из числа наиболее известных африканских брендов торговую марку Azam, принадлежащую танзанийскому конгломерату «Бахреса».

Как и Dangote, Azam ассоциируется с продуктами питания. Но если нигерийский гигант специализируется на товарах длительного хранения, то под танзанийским лейблом выходят шоколад и мороженое.

Федеральное агентство новостей /

Отдельный интерес вызывает компания Kantanka Automobile из Ганы. Подавляющее большинство автомобилей в Африке являются подержанными иностранными образцами, в связи с чем попадание местного автопроизводителя на 24 строчку рейтинга является значительным успехом.

Африка в СМИ и соцсетях

Средства массовой информации и социальные сети в условиях коронавирусных ограничений получили значительный приток пользователей. Однако внутри данной категории заметных изменений не произошло.

Причина, вероятно, кроется в том, что более 75% самых популярных в Африке источников информации не являются местными. Фактически, восприятие континента на международной арене формируется за его пределами.

Единственным существенным сдвигом стало падение популярности Facebook. Американский IT-гигант рухнул сразу на 20 позиций — с 54 на 74 строчку. Причиной стали подозрения в продаже личных данных пользователей, а также вмешательство компании во внутренние дела африканских государств.

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Администрация Facebook занялась цензурированием мнений, позволяя себе помечать неугодные посты, как «недостоверные», а то и вовсе блокировать группы и отдельные аккаунты за политическую позицию. При этом подобные эксцессы происходили непосредственно во время выборов, что свидетельствует о намерении Facebook помешать свободному волеизъявлению народов той или иной страны.

Африке африканские бренды

С 1 января 2021 года в силу вступило соглашение об африканской зоне свободной торговли (AfCFTA). Одними из важнейших целей договора являются повышение конкурентоспособности местных товаров и развитие промышленного производства на континенте.

Короновирусные ограничения, с одной стороны, замедлили реализацию задуманного, так как введенные запреты коснулись трансграничного перемещения грузов и оказали существенное негативное влияние на экономику Африки.

facebook.com / @ngrebadapm

С другой стороны, поток товаров иностранного производства сократился по тем же причинам, что дало возможность некоторым брендам захватить освободившиеся ниши на рынке.

Тем не менее гораздо большее влияние на распространение африканских брендов оказывают усилия отдельных государств континента, которые воздерживаются от импорта в пользу развития собственного производства.