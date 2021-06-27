Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 22:06
22:02
Армия
Летчик раскрыл детали предупредительного бомбометания по курсу Defender
22:00
Весь мир
«Мы не хотим умирать»: что заставило жителей ЮАР потребовать регистрации «Спутник V»
22:00
Весь мир
Львы мышей не едят: украинский политик рассказал, кто отдает приказы Зеленскому
22:00
Видео
Рыбаки освободили пеструю нерпу из рыболовной лески
21:52
Общество
ФАН выяснил, как русская православная церковь относится к кремации
21:50
Весь мир
Африканские бренды 2021: как COVID-19 отразился на торговых марках Черного континента
21:48
Общество
Эксперты ВОЗ назвали продлевающий жизнь продукт
21:37
Спорт
Тренерский штаб Бельгии объявил состав на игру с Португалией в матче Евро-2020
21:09
Происшествия
Три человека пострадали в результате жесткого ДТП в Краснодарском крае
21:07
Весь мир
Мэр Мелильи обвинил Марокко в удушении испанской экономики
Все новости

Три человека пострадали в результате жесткого ДТП в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 27 июня 2021 21:14
Происшествия
Три человека пострадали в результате жесткого ДТП в Краснодарском крае
пресс-служба администрации Краснодара

Туапсе, 27 июня. Два легковых автомобиля столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края.

В результате ДТП между Kia и Hundai пострадали три человека — одна женщина и двое мужчин. Пострадавших госпитализировали.

Ранее трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек в Нижегородской области. Авария произошла на 259-м километре трассы Р-159 в городе Шахунья. Всех госпитализировали в ближайшую больницу. По словам медиков, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека пострадали в результате жесткого ДТП в Краснодарском крае
дтп пострадавшие краснодарский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru