Три человека пострадали в результате жесткого ДТП в Краснодарском крае

Туапсе, 27 июня. Два легковых автомобиля столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края.

В результате ДТП между Kia и Hundai пострадали три человека — одна женщина и двое мужчин. Пострадавших госпитализировали.

Ранее трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек в Нижегородской области. Авария произошла на 259-м километре трассы Р-159 в городе Шахунья. Всех госпитализировали в ближайшую больницу. По словам медиков, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.