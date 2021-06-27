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Житель Саратовской области пытался спасти девочку из воды и утонул вместе с ней

Происшествия
Житель Саратовской области пытался спасти девочку из воды и утонул вместе с ней
pixabay.com

Саратов, 27 июня. Мужчина попытался спасти тонущую в реке девочку-подростка, но утонул сам. Инцидент случился в Новоузенском районе Саратовской области.

Трагедия развернулась на реке Большой Узень, где вместе у водоема отдыхали несколько семей. В определенный момент 14-летняя школьница и еще двое детей пошли купаться, но их стало уносить течением. Подробности жуткой истории сообщает региональное управление СК РФ.

На помощь детям бросился 33-летний мужчина из той же компании. Ему удалось отправить к берегу одного мальчика, но спасти девятиклассницу не получилось — житель Саратовской области нырнул за ней, но утонул сам. Известно, что еще одна девочка доплыла до берега сама. Тело погибшей девочки достали сами отдыхающие, а мужчину продолжают искать водолазы.

Ранее дошкольник утонул в реке под Тверью. Тело шестилетнего ребенка нашли в водоеме недалеко от деревни Устье.

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