Двухлетняя девочка погибла во время торнадо в Чехии

Прага, 27 июня. Двухлетняя девочка стала жертвой торнадо. Она умерла от травм, полученных при разгуле природной стихии.

Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр страны Андрей Бабиш выразили соболезнования родителям девочки. Всего из-за торнадо погибли восемь человек, среди которых жители городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае.

По данным руководства региона, сумма материального ущерба составит 12 млрд крон (около 471 млн евро). Повреждены 1200 жилых домов. Порядка 70 жилищ снесут — они не подлежат восстановлению. Этот торнадо стал самым разрушительным в Европе с 2001 года.

Ранее ФАН сообщал, что не менее трех человек погибли в результате разрушительного торнадо на территории юго-восточной Чехии. Более 300 местных жителей получили ранения.