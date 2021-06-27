Анастасия Волочкова рассмешила пользователей Сети шпагатом на паруснике

Москва, 27 июня. Балерина Анастасия Волочкова вновь публично продемонстрировала свою растяжку. Подписчики высмеяли очередные фото звезды, которая отправилась на регату.

Экс-прима Большого театра отправилась на водное соревнование между парусниками. Артистка оказалась в команде омбудсменов и адвоката Евгения Корчаго. Во время заплыва звезда активно позировала в купальнике перед камерами и демонстрировала не только стройную фигуру, но и безупречную растяжку.

Однако подписчики не оценили новый пост Волочковой. В комментариях пользователи Сети раскритиковали балерину и призвали ее сделать снимки более разнообразными.

«Позиционируя себя балериной, всегда в шпагате. Но шпагат — элемент художественной гимнастики. Может, ввести в многочисленные фото что-то более «балеринское?»; «Это действительно очень смешно. Регата, предпринимательство, ноги врозь»; «Ну хватит уже! Видели все твой шпагат!» — написали фолловеры.

Волочкова проигнорировала критику и предложения в свой адрес. Стоит отметить, что среди комментаторов оказалось немало преданных поклонников, которые защитили артистку и выразили восхищение ее растяжкой.

Совсем недавно Волочкова разозлила поклонников очередным постом в Instagram. Артистка продемонстрировала фигуру, запечатлевшись в купели.