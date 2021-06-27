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Анастасия Волочкова рассмешила пользователей Сети шпагатом на паруснике

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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассмешила пользователей Сети шпагатом на паруснике
Prt Scr premier.one

Москва, 27 июня. Балерина Анастасия Волочкова вновь публично продемонстрировала свою растяжку. Подписчики высмеяли очередные фото звезды, которая отправилась на регату.

Экс-прима Большого театра отправилась на водное соревнование между парусниками. Артистка оказалась в команде омбудсменов и адвоката Евгения Корчаго. Во время заплыва звезда активно позировала в купальнике перед камерами и демонстрировала не только стройную фигуру, но и безупречную растяжку.

Однако подписчики не оценили новый пост Волочковой. В комментариях пользователи Сети раскритиковали балерину и призвали ее сделать снимки более разнообразными.

«Позиционируя себя балериной, всегда в шпагате. Но шпагат — элемент художественной гимнастики. Может, ввести в многочисленные фото что-то более «балеринское?»;

«Это действительно очень смешно. Регата, предпринимательство, ноги врозь»;

«Ну хватит уже! Видели все твой шпагат!» — написали фолловеры.

Волочкова проигнорировала критику и предложения в свой адрес. Стоит отметить, что среди комментаторов оказалось немало преданных поклонников, которые защитили артистку и выразили восхищение ее растяжкой.

Совсем недавно Волочкова разозлила поклонников очередным постом в Instagram. Артистка продемонстрировала фигуру, запечатлевшись в купели.

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волочкова критика звезды
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