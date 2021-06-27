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Алена Кравец вызвалась финансово помочь МакSим во время болезни

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:58
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Шоу-бизнес
Алена Кравец вызвалась финансово помочь МакSим во время болезни
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 27 июня. Состояние 38-летней певицы по-прежнему ухудшается, а светская львица пытается помочь.

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим на протяжении нескольких недель находится в критическом состоянии. Девушку подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению состояние певицы по-прежнему не улучшается.

Светская львица Алена Кравец, услышала от знакомых о состоянии певицы и решилась помочь. Она связалась с родными МакSим и предложила помочь деньгами, пишут dni.ru.

«Для меня пара миллионов рублей – это цена платья и сумочки, а здесь речь идет про жизнь и здоровье хорошего человека, это важнее! Живи, моя девочка! Я за тебя молюсь! Надо выкарабкаться из лап этого коварного вируса!» — смахивая слезы, объяснила сердобольная Кравец.

Львица так же пояснила, что в случае необходимости готова помочь с поиском хорошей клиники, с достойными врачами, если здесь что-то пойдет не так.

Алена сама является матерью и пообещала, что в случае чего поможет детям Марины Абросимовой. Кравец призналась, что пыталась несколько раз набрать номер МакSим, пока та еще была в сознании, чтобы поддержать ее, но так и не дозвонилась.

Ранее сообщалось, что случилось в жизни певицы в последнее время.

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кравец болезнь помощь макsим коронавирус
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