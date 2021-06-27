Савичева рассказала о своей фобии

Москва, 27 июня. Певица Юлия Савичева рассказала, как московская погода заставила ее столкнулся с необычной фобией. Звезда призналась в своих страхах в Instagram.

Экс-участница шоу «Фабрика звезд» сообщила фанатам, что совсем недавно вернулась в Москву из Санкт-Петербурга: артистка посетила Северную столицу, чтобы побывать на фестивале «Алые паруса» и выступить на закрытом мероприятии. По прибытии домой певицу встретила суровая погода. Савичева призналась, что пугающее сочетание грома и молний заставило ее буквально спрятаться под одеяло.

«Как только я зашла домой, на улице начался какой-то коллапс: гром, молнии, ливень, шквалистый ветер, которых я очень боюсь. Я тут же залезла под одеяло и все время, пока все это происходило на улице, из-под одеяла торчали только испуганные глаза», — поделилась певица.

Савичева отметила, что лишь недавно поинтересовалась названием своей фобии. Оказалось, ее страх описывается термином «кераунобофия» и обозначает страх перед грозой. В комментарии звезда также пожаловалась, что синоптики предрекают москвичам еще три подобных неспокойных дня.

Помимо грозы, москвичей также ждет жаркая погода на предстоящих выходных. Об этом сообщает Гидрометцентр России.