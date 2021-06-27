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Чехия победила Нидерланды и стала третьим четвертьфиналистом Евро-2020

Евро 2020
Чехия победила Нидерланды и стала третьим четвертьфиналистом Евро-2020
Global Look Press  /  Paul Chesterton via www.imago-im/www.imago-images.de

Будапешт, 27 июня. Чешская национальная команда обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча плей-офф чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии завершилась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Номинальные гости одержали победу и вышли в четвертьфинал континентального первенства. Все основные события произошли во втором тайме матча.

На 55-й минуте российский арбитр Сергей Карасев удалил за умышленную игру рукой около штрафной защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. Вскоре Томаш Голеш вывел свою национальную команду вперед. На 80-й минуте матча Патрик Шик увеличил преимущество сборной Чехии. Больше голов в этом матче забито не было. В 1/4 финала Евро-2020 сборная Чехии сыграет с Данией, которая ранее разгромила валлийскую национальную команду.

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Все новости / Евро 2020 / Чехия победила Нидерланды и стала третьим четвертьфиналистом Евро-2020
футбол нидерланды чехия евро-2020 плей-офф
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