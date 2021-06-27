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Военная автоинспекция ЗВО отработала под Воронежем действия в кризисной ситуации

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:55
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Армия
Военная автоинспекция ЗВО отработала под Воронежем действия в кризисной ситуации
TACC  /  Красильников Станислав

Воронеж, 27 июня. Сотрудники военной автоинспекции Западного военного округа отработали действия в кризисной ситуации, сообщает пресс-служба ЗВО.

В Воронежской области состоялись тактико-специальные учения с личным составом 47-й военной автоинспекции ЗВО. Во время тренировок был полностью пройден порядок действий при получении сигнала «Боевая тревога». Проводилось обеспечение дорожного движения колонны военной техники и оцепление зоны, захваченной силами условной бандгруппы.

Личный состав выполнил нормативы по оказанию первой медпомощи, тренировался в извлечении пострадавших из транспорта после аварии. Осуществлялось обслуживание техники, разработка маршрута прохода через зараженный участок местности. Также военнослужащие отражали атаку неприятельских диверсантов на дружественную колонну.

Подразделения военной полиции ранее упражнялись в обороне комендатуры Симферопольского гарнизона. Во время упражнений ВП прорабатывался и процесс задержания беглеца, который пытается покинуть гауптвахту после захвата заложника.

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автоинспекция воронежская область западный военный округ
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