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Асмус сходила в кино с «копией» бывшего мужа Харламова

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Шоу-бизнес
Асмус сходила в кино с «копией» бывшего мужа Харламова
Кадр из фильма «Дублер»

Москва, 27 июня. Актриса Кристина Асмус сходила в кино на мультфильм «Лука» с дочерью от бывшего мужа Гарика Харламова. Фанаты заметили, что девочка растет «копией папы».

Звезда поделилась с подписчиками фотографиями с похода в кинотеатр с маленькой дочкой Анастасией. Их выбор пал на просмотр анимационного фильма «Лука». Актриса призналась, что ей понравился мультфильм, как и большинство проектов от студии Pixar и Disney. С подписчиками в Instagram она поделилась списком своих самых любимых детских картин со взрослым философским смыслом.

Однако фолловеров больше заинтересовала схожесть маленькой девочки с Харламовым. Многие отметили, что она является настоящей копией своего звездного отца.

«Копия папы подрастает!»;

«Как же девочка похожа на маленького Харламова»;

«Очаровательный у вас ребенок, что-то есть от вас, но больше на Харламова похожа», — признались подписчики актрисы.

Асмус и Харламов развелись после семи лет брака летом прошлого года. Расставание пары прошло мирно, без скандального раздела имущества и судебных споров. Звезды поддерживают теплые отношения ради дочери. При этом поклонники пары гадают, с кем теперь оставшаяся без мужа актриса строит отношения.

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звезды харламов асмус
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