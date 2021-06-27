Асмус сходила в кино с «копией» бывшего мужа Харламова

Москва, 27 июня. Актриса Кристина Асмус сходила в кино на мультфильм «Лука» с дочерью от бывшего мужа Гарика Харламова. Фанаты заметили, что девочка растет «копией папы».

Звезда поделилась с подписчиками фотографиями с похода в кинотеатр с маленькой дочкой Анастасией. Их выбор пал на просмотр анимационного фильма «Лука». Актриса призналась, что ей понравился мультфильм, как и большинство проектов от студии Pixar и Disney. С подписчиками в Instagram она поделилась списком своих самых любимых детских картин со взрослым философским смыслом.

Однако фолловеров больше заинтересовала схожесть маленькой девочки с Харламовым. Многие отметили, что она является настоящей копией своего звездного отца.

«Копия папы подрастает!»; «Как же девочка похожа на маленького Харламова»; «Очаровательный у вас ребенок, что-то есть от вас, но больше на Харламова похожа», — признались подписчики актрисы.

Асмус и Харламов развелись после семи лет брака летом прошлого года. Расставание пары прошло мирно, без скандального раздела имущества и судебных споров. Звезды поддерживают теплые отношения ради дочери. При этом поклонники пары гадают, с кем теперь оставшаяся без мужа актриса строит отношения.