Асмус сходила в кино с «копией» бывшего мужа Харламова

Москва, 27 июня. Актриса Кристина Асмус сходила в кино на мультфильм «Лука» с дочерью от бывшего мужа Гарика Харламова. Фанаты заметили, что девочка растет «копией папы».
Звезда поделилась с подписчиками фотографиями с похода в кинотеатр с маленькой дочкой Анастасией. Их выбор пал на просмотр анимационного фильма «Лука». Актриса призналась, что ей понравился мультфильм, как и большинство проектов от студии Pixar и Disney. С подписчиками в Instagram она поделилась списком своих самых любимых детских картин со взрослым философским смыслом.
Однако фолловеров больше заинтересовала схожесть маленькой девочки с Харламовым. Многие отметили, что она является настоящей копией своего звездного отца.
«Копия папы подрастает!»;
«Как же девочка похожа на маленького Харламова»;
«Очаровательный у вас ребенок, что-то есть от вас, но больше на Харламова похожа», — признались подписчики актрисы.
Асмус и Харламов развелись после семи лет брака летом прошлого года. Расставание пары прошло мирно, без скандального раздела имущества и судебных споров. Звезды поддерживают теплые отношения ради дочери. При этом поклонники пары гадают, с кем теперь оставшаяся без мужа актриса строит отношения.