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Мэр Мелильи обвинил Марокко в удушении испанской экономики
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Мэр Мелильи обвинил Марокко в удушении испанской экономики

Африка
Мэр Мелильи обвинил Марокко в удушении испанской экономики
pixabay.com  / 

Мадрид, 27 июня. В интервью информационному агентству EFE мэр анклава Мелилья Эдуардо де Кастро обвинил власти Рабата в удушении испанской экономики. Это, по его словам, происходит посредством строительства инфраструктуры и закрытия путей для товаров, идущих из Мелильи.

«Дорожная карта Марокко ясна: страна хочет расти, и этим утопить нас. Хорошо, что они хотят развиваться, но не за наш счет», — подчеркнул чиновник.

Мэр добавил, что «топить» конкурентов марокканцы намерены за счет строительства огромных морских гаваней на севере страны и другой инфраструктуры. Он пояснил, что Королевство построило гигантский порт недалеко от Танжера и еще один поблизости. Тот, что в Надоре, за несколько лет увеличил свою пропускную способность. Это случилось благодаря мощным инвестициям из Китая, Германии, Англии и Франции.

«Марокко не только запрещает товары из Мелильи, но и не позволяет бизнесменам ввозить продукцию с полуострова», — добавил де Кастро.

Чиновник раскритиковал политику Рабата в отношении испанских анклавов. Он считает это «разменной монетой» со стороны соседей. В связи с этим, мэр Мелильи предложил разработать стратегии, которые «не зависят» от соседней страны, и рассматривать Сеуту как южную границу Европы.

Кризис между двумя странами разразился в апреле, когда Испания впустила лидера Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали для лечения. В Рабате посчитали этот поступок «противоречащим добрососедским отношениям».

Обострение напряженности случилось в середине мая. Тогда более восьми тысяч людей, воспользовавшись ослаблением пограничного контроля, перебежали из североафриканского королевства в испанскую Сеуту. Мадрид обвинил Рабат в шантаже мигрантами и в использовании несовершеннолетних для нарушения границ, а затем провел военные учения у берегов южного соседа.

Конфликт еще больше усугубился после того, как Евросоюз встал на сторону Испании. В Брюсселе приняли резолюцию, в которой раскритиковали политику Марокко в отношении беженцев. Лига арабских государств, в свою очередь, поддержала в этом противостоянии Рабат.

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