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Глава ХДС назвал легкомысленным обещание членства в НАТО для Украины

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Политика
Глава ХДС назвал легкомысленным обещание членства в НАТО для Украины
Global Look Press  /  Sepp Spiegl via www.imago-images

Берлин, 27 июня. Обещать Украине перспективу членства в НАТО на данном этапе было бы нечестно, считает кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет.

Как отметил он в интервью немецкому каналу ARD, сейчас Евросоюз ставит перед собой задачу интегрировать страны Западных Балкан. Он назвал обещания для Украины легкомысленными, так как сказать что-то легко, а воплотить в жизнь трудно.

«Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», — высказался кандидат в немецкие канцлеры.

Политик добавил, что ЕС уже поставил перед собой серьезную задачу — интегрировать в сообщество балканские государства. В первую очередь необходимо хорошо справиться с этим вопросом, считает Лашет. Перспектива для Украины тоже есть, но в обозримом будущем такие обещания давать нечестно, подчеркнул он. Кроме того, глава ХДС раскритиковал поставки оружия в кризисные регионы, в том числе на Украину.

Ранее стало известно, что предложение канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит Евросоюз — Россия возникло по нескольким причинам. В частности, ей не хотелось, чтобы на ее репутации осталось пятно в виде плохих отношений Берлина с Москвой.

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украина евросоюз нато германия лашет
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