Новый кроссовер от китайской компании JAC появится в России осенью

Москва, 27 июня. Осенью текущего года автокомпания JAC представит российским покупателям новый кроссовер JS4.

На данный момент в Россию завезли несколько моделей JS4 для проведения испытаний, сообщил «Известиям» сотрудник пресс-службы компании Олег Алексеев. Затем кроссовер должен получить сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). С данным документом автопроизводитель получает право реализовать свою продукцию на территории РФ.

Новая модель разработана на базе S4. Она выполнена в соответствии с новой стилистикой компании — Global Design of JAC Passenger Car 3.0 Era. Размеры JS4 составляют 4410×1800×1660 миллиметров, а колесная база — 2620 миллиметров

В базовую комплектацию автомобиля входят цифровая панель приборов, 10,25-дюймовый мультимедийный экран, камера заднего вида, парктроник, люк и другие опции.

Популярные среди россиян автомобили сегмента SUV (B) сначала текущего года прибавили в цене в среднем 10%. Автоэксперты рассказали, какие кроссоверы подорожали больше остальных.