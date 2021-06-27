Звание лучшего полигона ВС РФ в 2021 году получил Прудбой в Волгоградской области

Волгоград, 27 июня. Полигон Прудбой назвали лучшим в Вооруженных силах России в 2021 году. Военная площадка относится к Южному военному округу и дислоцируется в Волгоградской области.

Решение о присуждении звания «Лучший межвидовой (общевойсковой) полигон – 2021» принималось во время сбора начальников полигонов ВС РФ в Оренбургской области, передает пресс-служба ЮВО.

На территории площадки Прудбой систематически проводятся плановые занятия по боевой подготовке российских военных, проверки боевой готовности различных подразделений и конкурсы по полевой выучке. Кроме этого, там регулярно проходят учения международного масштаба. Например, в августе ожидается проведение тренировок российских и индийских военнослужащих «Индра – 2021».

Ранее сообщалось, что на аэродромы ЮВО прибыли победители всеармейского конкурса «Авиадартс – 2021». Летчиков встречали с хлебом и солью.