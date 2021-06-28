Барецкий требует от СБУ включить его в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Писатель и режиссер Стас Барецкий заявил в интервью ФАН, что был первым из селебрити, кто публично поддержал воссоединение Крыма с Россией. Через нашу редакцию он потребовал от СБУ включить его в «перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины».

Ранее Филипп Киркоров оказался исключен из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины, куда его поместили за три дня до этого. По сообщению ведомства, это было сделано после нового обращения СБУ без объяснения причин. Всего в «списке» на данный момент присутствует около 200 фамилий, среди которых Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Валерия, Сергей Пенкин и Алишер Моргенштерн.

«Странно, что меня там до сих пор нет, — пожаловался Барецкий. — Ведь я один из первых артистов в стране, кто начал бороться со всеми этими западными ценностями. Я сжег свой немецкий автомобиль, порвал зубами кучу банок иностранного пива (сильно страдал из-за этого и много ходил к стоматологам) — ни до меня, ни после никто не выражал свой патриотизм более рьяно! Так что я крайне возмущен, что украинские власти все еще не добавили меня в свои «черные списки».

Шоумен предположил, что СБУ специально не делает этого, чтобы не создавать ему лишней рекламы.

«Потому что, по справедливости, я должен быть там первым, — убежден режиссер. — Все остальные так, прислонились ко мне. Может, они просто платят украинцам, чтобы попасть туда? А то я денег не засылал, вот, видимо, и остался у разбитого корыта».

Prt Scr youtube.com / Филипп Киркоров

Писатель заявил, что Киркорова неспроста вычеркнули из числа «антиукраинских плохишей», и попросил российские правоохранительные органы возбудить в отношении «поп-короля» уголовное дело.

«Подлянку он нам однажды кинул, — раскрыл карты собеседник ФАН. — Манижу-то на Евровидение он пролоббировал! И что в итоге! Полный провал! Я уверен, что за этим стояло СБУ. Девушка эта совершенно неформатная для нашей страны. России на этом конкурсе был нужен кое-кто побрутальнее. Я, например».

Барецкий пообещал, что если Украина в ближайшее время не включит его в список лиц, угрожающих ее безопасности, он сожжет или закопает ее флаг на кладбище домашних животных.