Названы неожиданные полезные свойства бананов для здоровья

Москва, 27 июня. Факт положительного влияния бананов на здоровье человека установлен уже давно, однако специалисты по питанию назвали еще несколько бонусов употребления этих фруктов.

Так, в одном банане содержится до 13% суточной нормы марганца. Данный микроэлемент необходим организму для выработки коллагена, отвечающего за упругость и качество кожных покровов.

Также в бананах содержится «резистентный крахмал», который играет важную роль в здоровье толстой кишки. Кроме того, эти фрукты содержат электролиты. Они помогают поддерживать водный баланс в организме.

Диетологи из США ранее составили список полезных для похудения продуктов. Эффективным средством для избавления от лишнего веса считается вода с лимоном.