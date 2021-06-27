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Меган Маркл и Кейт Миддлтон оставляют тайные послания через ожерелья

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Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон оставляют тайные послания через ожерелья
Федеральное агентство новостей  /  PPE/face to face/Stephen Lock/Keystone Press Agency/globallookpress

Лондон, 27 июня. Герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон неоднократно надевали украшения, которые несли в себе тайный смысл. Журналисты попытались раскрыть некоторые из них.

Ювелир небольшой компании Эйслинг О'Брайен рассказала представителям издания T&C, как герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон изменила ее жизнь. Супруга принца Уильяма неоднократно для выхода в свет надевала подвеску с тремя небольшими кулонами на нем. На золотые украшения нанесены монограммы с первыми буквами имен детей. После того как супруга принца Уильяма появилась на публике с этим украшением, ювелир стала одним из самых востребованных специалистов в стране.

Однако еще одна королевская особа Меган Маркл с помощью монограмм любит посылать тайные сообщения журналистам и окружению. Еще до того как актриса стала официальной невестой внука британской королевы Елизаветы II, она стала носить подвеску с буквами М и Н. По мнению британского издания, таким образом будущая герцогиня пыталась поделиться подробностями личной жизни, о которых не имела права говорить вслух.

Не так давно в королевской семье произошел серьезный раскол. Многие жители Букингемского дворца не желают общаться с принцем Гарри и его женой из-за скандальных заявлений Опре Уинфри. В отличие от них Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут пути к примирению. Недавно стало известно, что герцоги Кембриджские планируют посетить США, чтобы поздравить родственников с рождением дочери.

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Все новости / Шоу-бизнес / Меган Маркл и Кейт Миддлтон оставляют тайные послания через ожерелья
Принц Уильям принц гарри маркл миддлтон украшения
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