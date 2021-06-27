Эстония обсудит кибербезопасность на заседании Совбеза ООН

Таллин, 27 июня. Эстония проведет заседание на высшем уровне в Совете Безопасности ООН, на котором будут обсуждать тему кибербезопасности.

Заседание пройдет в онлайн-режиме 29 июня. Его проведет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. С обзорным докладом выступит заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, пишет агентство BNS.

Также сообщается, что тема кибербезопасности является приоритетной для Эстонии, являющейся представителем Совбеза.

В СБ ООН входят пять государств: Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, а также десять временных участников, в числе которых Эстония. Их избирает Генеральная Ассамблея ООН на двухлетний срок.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на проведение полноформатного диалога с США по теме кибербезопасности. Он отметил, что стороны уже обсуждали этот вопрос, когда США прорабатывали детали организации работы группы открытого состава.