Ученые на Урале создают передовую технологию переработки ядерного топлива

Екатеринбург, 27 июня. Уникальную технологию переработки ядерного топлива, которая позволит исключить аварии на атомных станциях, создают исследователи на Урале.

Уральские ученые разрабатывают опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который оснащен реакторной установкой с быстрыми нейтронами «БРЕСТ-ОД-300». Устройство является ключевым на новейшей платформе ядерной энергетики.

Объект позволяет исключить возникновение аварий на атомных станциях, раскрыть весь потенциал природного урана в замкнутом топливном цикле. Также разработка направлена на решение экологических проблем, которые связаны с хранением использованного ядерного топлива (ОЯТ).

Инженер Сколковского института науки и технологий, гендиректор одной из компаний-резидентов Евгений Ерхан ранее предостерег от массового применения двигателей на основе водорода. Элемент трудно производить, а эксплуатация является опасной.