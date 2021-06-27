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Ученые на Урале создают передовую технологию переработки ядерного топлива

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Наука
Ученые на Урале создают передовую технологию переработки ядерного топлива
ssrc.inp.nsk.su  /  Пресс-служба Института Ядерной Физики им.Г.И.Будкера

Екатеринбург, 27 июня. Уникальную технологию переработки ядерного топлива, которая позволит исключить аварии на атомных станциях, создают исследователи на Урале.

Уральские ученые разрабатывают опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который оснащен реакторной установкой с быстрыми нейтронами «БРЕСТ-ОД-300». Устройство является ключевым на новейшей платформе ядерной энергетики.

Объект позволяет исключить возникновение аварий на атомных станциях, раскрыть весь потенциал природного урана в замкнутом топливном цикле. Также разработка направлена на решение экологических проблем, которые связаны с хранением использованного ядерного топлива (ОЯТ).

Инженер Сколковского института науки и технологий, гендиректор одной из компаний-резидентов Евгений Ерхан ранее предостерег от массового применения двигателей на основе водорода. Элемент трудно производить, а эксплуатация является опасной.

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