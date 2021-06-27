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Эксперт Кархалев объяснил задержку биткоина на уровне 30 тысяч долларов

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:43
Экономика
Эксперт Кархалев объяснил задержку биткоина на уровне 30 тысяч долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 июня. Финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев поделился своим видением нынешнего положения биткоина на рынке.

Эксперт обратил внимание на быстрое возвращение виртуальной монеты на показатели в 32–40 тыс. долларов после падения ниже 30 тыс. Он уверен, что это означает мощную «линию поддержки», которая проходит на этом уровне для биткоина, пишет РБК.

Когда котировки опускаются ниже 28 тыс. долларов, криптовалюта становится слишком привлекательна для покупки, из-за чего происходит моментальный отскок. Кархалев пояснил, что покупатели в такие моменты показывают мощные стимулы для нового «бычьего» тренда.

Он высказал мнение, что силы продавцов иссякают: если новая попытка пробить нижний показатель в 30 тыс. не удастся, тогда биткоин может вернуться на устойчивый показатель в 40 тыс. долларов. В конце мая Кархалев озвучивал оптимистичные прогнозы о будущем криптовалюты к концу текущего года.

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