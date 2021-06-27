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В Воронеже прошла церемония по случаю годовщины основания общевойсковой армии ЗВО

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Армия
В Воронеже прошла церемония по случаю годовщины основания общевойсковой армии ЗВО

Воронеж, 27 июня. Торжественная церемония прошла в Воронеже по случаю 78-й годовщины со дня основания Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, на митинг были приглашены члены ветеранских организаций и движения «Юнармия». В ходе мероприятия военнослужащих наградили грамотами. Также военные были представлены к медали «За отличие в учениях» и «За воинскую доблесть» II степени. Один из офицеров был награжден медалью «За отличие в военной службе» I степени.

«Военнослужащие объединения внесли и продолжают вносить весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, показывая образцы мужества, храбрости и героизма», — заявил командующий общевойсковой армии ЗВО Андрей Иванаев.

Ранее в Кронштадте прошла торжественная церемония награждения выпускников вузов ВМФ России. Им вручили кортики, именные погоны и дипломы об окончании обучения.

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