Летчики морской авиации ТОФ пройдут подготовку к полетам в стратосферу на МиГ-31

Москва, 27 июня. Молодые пилоты Тихоокеанского флота проходят обучение полетам в различных условиях на Камчатке, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

ВВО продолжает проводить плановую подготовку пилотов истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка. Пополнение проходит обучение полетам на истребителях-перехватчиках МиГ-31. В будущем они пополнят состав дежурных сил противовоздушной обороны.

Пилоты проходили обучение в центре подготовки летного состава Минобороны России. После этого они сдали зачеты по теоретическим и практическим нормативам, и выполнили пробные полеты с инструкторами. В дальнейшем лейтенанты впервые летали без инструкторского надзора. На текущий момент летчики отрабатывают полеты в различных метеоусловиях и готовятся к подъему в стратосферу на МиГ-31.

Российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ранее отработали уничтожение условного противника в Средиземном море. Также были задействованы бомбардировщики Ту-22М3.