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Летчики морской авиации ТОФ пройдут подготовку к полетам в стратосферу на МиГ-31

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:42
Армия
Летчики морской авиации ТОФ пройдут подготовку к полетам в стратосферу на МиГ-31
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 27 июня. Молодые пилоты Тихоокеанского флота проходят обучение полетам в различных условиях на Камчатке, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

ВВО продолжает проводить плановую подготовку пилотов истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка. Пополнение проходит обучение полетам на истребителях-перехватчиках МиГ-31. В будущем они пополнят состав дежурных сил противовоздушной обороны.

Пилоты проходили обучение в центре подготовки летного состава Минобороны России. После этого они сдали зачеты по теоретическим и практическим нормативам, и выполнили пробные полеты с инструкторами. В дальнейшем лейтенанты впервые летали без инструкторского надзора. На текущий момент летчики отрабатывают полеты в различных метеоусловиях и готовятся к подъему в стратосферу на МиГ-31.

Российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ранее отработали уничтожение условного противника в Средиземном море. Также были задействованы бомбардировщики Ту-22М3.

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камчатка миг-31 тихоокеанский флот
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