Вассерман связал удаление Киркорова из списка СБУ с наличием покровителей на Украине

Некоторые российские исполнители столь любимы народом на Украине, что их боится даже оголтелый киевский режим. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова исключили из списка украинского министерства культуры и информационной политики, в который его поместили до этого без объяснения причин. Не последовало их и сейчас — СБУ просто обратилось с соответствующей просьбой к чиновникам ведомства, никак не аргументируя свои действия. Всего в «черном списке» на сегодняшний день присутствует около 200 фамилий, среди которых Алишер Моргенштерн, Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум, а также Сергей Пенкин.

По мнению Вассермана, столь быстрое исключение Киркорова из списка «врагов Украины» связано с наличием у артиста влиятельных покровителей в этой стране.

«У него их там примерно 25–30 миллионов, — заметил интеллектуал. — Точнее сказать трудно: официальное число граждан Украины примерно 40 миллионов человек, но в них Киев также включает жителей Крыма, а также той части Донбасса, которая уже успела освободиться от его оккупации».

Публицист подчеркнул, что найти среди взрослых жителей Украины людей, которые знали бы творчество Киркорова, но не любили его, «наверное, можно, но довольно сложно».

Pr Scr youtube.com / Россия 1

«Поэтому даже террористы, сочиняющие списки «нежелательных для въезда», заполняющие сайт «Миротворец» и прочие человеконенавистнические «тетради смерти», сумели понять, что здесь они перегнули палку, — заявил собеседник ФАН. — Киркоров слишком известен, чтобы кто-то на Украине мог всерьез поверить в его опасность для этой страны».

Именно поэтому, по мнению Вассермана, СБУ срочно пришлось «давать задний ход». Он также рассказал, по какому принципу формируются эти «черные списки».