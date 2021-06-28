Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 05:20
05:13
Шоу-бизнес
Стало известно, когда начнутся съемки двух следующих частей франшизы «Форсаж»
05:13
Экономика
Минтруд РФ планирует сделать ЕГИССО обязательным при назначении пособий
05:01
Экономика
Российские аналитики подвели итоги госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%
04:49
Общество
Родинки на теле человека могут помочь при лечении меланомы
04:39
Общество
Россияне стали чаще страховать карты и счета из-за угрозы мошенничества
04:37
Происшествия
Трех офицеров ФСБ арестовали в Москве за крупное мошенничество
04:20
Политика
Лавров прокомментировал попытки Запада «действовать по понятиям»
04:14
Общество
Кофе в жару без вреда здоровью
04:00
Шоу-бизнес
Вассерман связал удаление Киркорова из списка СБУ с наличием покровителей на Украине
03:57
Общество
Эндокринолог Бочарова рассказала об опасности гречи
Все новости

Вассерман связал удаление Киркорова из списка СБУ с наличием покровителей на Украине

Шоу-бизнес
Вассерман связал удаление Киркорова из списка СБУ с наличием покровителей на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Некоторые российские исполнители столь любимы народом на Украине, что их боится даже оголтелый киевский режим. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова исключили из списка украинского министерства культуры и информационной политики, в который его поместили до этого без объяснения причин. Не последовало их и сейчас — СБУ просто обратилось с соответствующей просьбой к чиновникам ведомства, никак не аргументируя свои действия. Всего в «черном списке» на сегодняшний день присутствует около 200 фамилий, среди которых Алишер Моргенштерн, Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум, а также Сергей Пенкин.

По мнению Вассермана, столь быстрое исключение Киркорова из списка «врагов Украины» связано с наличием у артиста влиятельных покровителей в этой стране.

«У него их там примерно 25–30 миллионов, — заметил интеллектуал. — Точнее сказать трудно: официальное число граждан Украины примерно 40 миллионов человек, но в них Киев также включает жителей Крыма, а также той части Донбасса, которая уже успела освободиться от его оккупации».

Публицист подчеркнул, что найти среди взрослых жителей Украины людей, которые знали бы творчество Киркорова, но не любили его, «наверное, можно, но довольно сложно».

Вассерман связал удаление Киркорова из списка СБУ с наличием покровителей на Украине
Pr Scr youtube.com  / Россия 1

«Поэтому даже террористы, сочиняющие списки «нежелательных для въезда», заполняющие сайт «Миротворец» и прочие человеконенавистнические «тетради смерти», сумели понять, что здесь они перегнули палку, — заявил собеседник ФАН. — Киркоров слишком известен, чтобы кто-то на Украине мог всерьез поверить в его опасность для этой страны».

Именно поэтому, по мнению Вассермана, СБУ срочно пришлось «давать задний ход». Он также рассказал, по какому принципу формируются эти «черные списки».

«Туда включают любого, кто побывал в Крыму после его спасения от государственного переворота в Киеве в 2014 году, а также тех, кто публично сказал об этом спасении хоть что-то хорошее», — сказал интеллектуал.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Вассерман связал удаление Киркорова из списка СБУ с наличием покровителей на Украине
россия украина сбу киркоров вассерман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru