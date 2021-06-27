Ольга Бузова трогательно поздравила сестру с днем рождения

Москва, 27 июня. Телеведущая Ольга Бузова обратилась к сестре Анне с пожеланиями в честь дня рождения и поделилась трогательным совместным фото с родственницей.

Блогер Анна Бузова улетела на курорт, чтобы отпраздновать 33-летие. Ольга Бузова не смогла составить ей компанию, так как отправилась в Африку. Тем не менее теледива не забыла про день рождения сестры: в Instagram артистка опубликовала трогательное фото в обнимку с Анной. В подписи к публикации звезда обратилась к сестре с поздравлением.

«Моя девочка уже взрослая, но для меня всегда младшая сестренка. Лапа, с такой точки мира, где я сейчас нахожусь, я тебя еще не поздравляла с днем рождения. Для меня главное — чтобы ты была здорова. Столько испытаний ты прошла по жизни, что ты обязана быть просто счастливой, любимой. Я тебя люблю», — заявила артистка.

Несмотря на то, что Бузова не смогла присутствовать на дне рождения сестры, Анна Бузова роскошно отметила праздничную дату. Модель опубликовала в Instagram ролик, где показала, как встретила 33-летие в бассейне с бокалом коктейля.

Накануне поездки в жаркие страны телеведущая Ольга Бузова решилась на смену имиджа. Артистка вспомнила юность и перекрасилась в блондинку.