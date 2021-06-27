В Чите гости форума «Армия-2021» смогут увидеть воссозданную «Партизанскую деревню»

Чита, 27 июня. Патриотический познавательный проект «Партизанская деревня» представят жителям Читы во время международного военно-технического форума «Армия-2021».

В сообщении Минобороны РФ говорится, что деревня полностью воссоздана по фотографиям архивов военно-исторических музеев и воспоминаниям участников партизанского движения. Экспозиция включает в себя полевой клуб, медицинский пункт, склады оружия и боеприпасов.

Для жителей и гостей города также будет организована выставка вооружений и военной техники. Посетители мероприятия смогут ознакомиться с боевой экипировкой и современными приборами наблюдения, а также БПЛА, которые находятся на вооружении подразделений Восточного военного округа. Всего на тематических площадках будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику.

Ранее сообщалось, что в столице Бурятии в ходе форума «Армия-2021» впервые покажут двухзвенный снегоболотоход «Алеут». Выставка будет проходить на аэродроме Восточный.