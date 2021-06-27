Наталия Орейро стала блондинкой ради роли в сериале

Буэнос-Айрес, 27 июня. Известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро решилась на кардинальные перемены. Ради новой роли в сериале артистка перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку.

Резким преображением артистка застала врасплох толпу своих фанатов. Оказалось, что на такие жертвы звезда сериала «Дикий ангел» пошла ради нового проекта — актрисе предстоит сыграть роль первой леди Аргентины Эвы Перон.

«Очень скоро вы сможете увидеть SantaEvita — эксклюзивный сериал, в котором основное внимание уделяется культовому персонажу, но с неожиданного ракурса. Сейчас продолжаются съемки сериала в Аргентине, и он становится невероятным! Я вложила в него всю свою душу», — сообщила своим поклонникам артистка.

До Орейро роль Перон на экране воплощали певица Мадонна, актрисы Фэй Данауэй, Андреа дель Бока и другие. Проект стал для нее настоящим вызовом. После анонса сериала звезда выложила серию фотографий и видео, на которых позирует в ярко-красном брючном костюме с открытой спиной и демонстрирует обновленный образ.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Для многих такое преображение стало неожиданным, но все с уверенностью заметили, что артистка выглядит потрясающе.

Почти год назад популярная в России актриса завела аккаунт в Instagram, который одновременно ведет на нескольких языках, в том числе и на русском. Во время пандемии артистка путешествовала по стране, общаясь с русскими людьми. В честь Дня России уругвайская звезда призналась в любви не только поклонникам, но и стране в целом.