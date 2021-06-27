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Специалисты ЗВО осуществили очистку свыше 300 кубометров воды в полевых условиях

Армия
Специалисты ЗВО осуществили очистку свыше 300 кубометров воды в полевых условиях
mil.ru  /  Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 27 июня. Специалисты инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа в Ленинградской области провели очистку свыше 300 кубометров воды, передает пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие действовали в полевых условиях на штатной технике. Они развернули мобильные станции для комплексной очистки и опреснения воды, осуществили оборудование районов водоснабжения и приготовления химических реагентов.

К комплексной очистке воды было привлечено порядка 80 инженеров и 20 единиц специальной техники. Всего в ходе марша специалисты обследовали свыше 15 квадратных километров территории.

Ранее сообщалось, что военные ЗВО уничтожили базу условного противника под Иваново. Расчеты действовали с помощью ОТРК «Искандер-М».

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