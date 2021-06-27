Моргенштерн устроил баню на борту частного самолета перед родителями невесты

Москва, 27 июня. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн полностью разделся перед родителями своей невесты на борту частного самолета, устроив там воображаемую баню с вениками.

Эпатажный музыкант в последнее время часто оказывается в центре спровоцированных им же скандалов. В этот раз певец полностью разделся перед родителями своей будущей жены Дилары Зинатуллиной. По всей видимости, полет на самолете стал поводом для знакомства семьи модели с ее предстоящем мужем. Однако без выходок певец не смог обойтись даже здесь.

Он накрыл для родителей девушки обеденный стол, а как только будущий тесть и теща приступили к трапезе, полностью разделся и заставил своего помощника попарить его веником. Фотографии рэпер не постеснялся опубликовать в Instagram. На кадрах видно, как родителям Зинатуллиной стыдно за будущего родственника.

«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нем», — подписал ряд фотографий артист.

Пользователи Сети раскритиковали шоумена за неуважительное отношение к семье его избранницы. Они также иронично заметили, что несмотря на стыд, родители девушки, по всей видимости, будут терпеть выходки певца из-за его денег.

«Родители за миллионы готовы терпеть все и улыбаться»; «Отца Дилары жалко»; «Морген, что ты сделал?» — раскритиковали рэпера за неподобающее поведение его же фанаты.

До этого Моргенштерн неприятно удивил своих поклонников, высказав полное неуважение к суду. Певец был оштрафован по результатам лингвистической экспертизы, которая доказала наличие пропаганды наркотиков в его песнях. Несмотря на доказанное нарушение закона, музыкант вышел из зала суда, высмеивая заседание.