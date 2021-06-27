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Моргенштерн устроил баню на борту частного самолета перед родителями невесты

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Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил баню на борту частного самолета перед родителями невесты
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 27 июня. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн полностью разделся перед родителями своей невесты на борту частного самолета, устроив там воображаемую баню с вениками.

Эпатажный музыкант в последнее время часто оказывается в центре спровоцированных им же скандалов. В этот раз певец полностью разделся перед родителями своей будущей жены Дилары Зинатуллиной. По всей видимости, полет на самолете стал поводом для знакомства семьи модели с ее предстоящем мужем. Однако без выходок певец не смог обойтись даже здесь.

Он накрыл для родителей девушки обеденный стол, а как только будущий тесть и теща приступили к трапезе, полностью разделся и заставил своего помощника попарить его веником. Фотографии рэпер не постеснялся опубликовать в Instagram. На кадрах видно, как родителям Зинатуллиной стыдно за будущего родственника.

«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нем», — подписал ряд фотографий артист.

Пользователи Сети раскритиковали шоумена за неуважительное отношение к семье его избранницы. Они также иронично заметили, что несмотря на стыд, родители девушки, по всей видимости, будут терпеть выходки певца из-за его денег.

«Родители за миллионы готовы терпеть все и улыбаться»;

«Отца Дилары жалко»;

«Морген, что ты сделал?» — раскритиковали рэпера за неподобающее поведение его же фанаты.

До этого Моргенштерн неприятно удивил своих поклонников, высказав полное неуважение к суду. Певец был оштрафован по результатам лингвистической экспертизы, которая доказала наличие пропаганды наркотиков в его песнях. Несмотря на доказанное нарушение закона, музыкант вышел из зала суда, высмеивая заседание.

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Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн устроил баню на борту частного самолета перед родителями невесты
звезды моргенштерн Зинатуллина
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