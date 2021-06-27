«Счастливая женщина»: Галкин восхитил поклонников новым снимком Пугачевой

Москва, 27 июня. Известный телеведущий Максим Галкин порадовал своих поклонников счастливой фотографией примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в летнем платье.

Фотография была сделана на закрытой вечеринке, которая проходила под открытым небом. На снимке 72-летняя Примадонна лихо танцует в легком летнем платье с цветочным принтом. Шифоновый наряд, украшенный ремнем, звезда дополнила белыми ажурными перчатками и массивным перстнем. На ноги Пугачева надела серебристые туфли, чем стала еще больше похожа на сказочную принцессу.

На снимке Пугачева широко и открыто улыбается. Максим Галкин не стал подписывать фотографию, лишь добавив к публикации пару веселых смайликов, которые идеально описывают царящую атмосферу.

Поклонники отметили, что рядом с 45-летним шоуменом Примадонна действительно распустилась как цветок. Фолловеры заметили, что никогда не видели Аллу Пугачеву такой счастливой и легкой.

«Счастливая женщина! Макси, вы делаете ее такой!»; «Вот так до старости и без усталости. Так держать, Аллочка Борисовна. А все благодаря молодой семье и заботливому мужу»; «Круто, когда женщина выглядит настолько счастливой. Фигура просто шик», — отметили восторженные поклонники звездного семейства.

Пугачева счастлива в браке с Галкиным уже почти десять лет. За это время в семье появились от суррогатной матери двойняшки Гарри и Лиза. В одном из своих недавних интервью Примадонна призналась, что при первой встрече пародист ее совсем не впечатлил, однако сейчас он для нее идеальный мужчина.