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Промежуточная явка на выборах глав регионов Франции составила почти 28%

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Политика
Промежуточная явка на выборах глав регионов Франции составила почти 28%
pixabay.com

Париж, 27 июня. Промежуточная явка на региональных выборах во Франции достигла почти 28%, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Уровень промежуточной явки на выборах глав регионов составил 27,9%. Неделю назад, в первом туре голосования, аналогичный показатель достиг 26,7%. Это указывает на незначительное изменение активности электората.

Данные подтверждают результаты соцопросов во Франции, которые указали, что количество голосующих в первом и втором турах выборов окажется примерно одинаковым.

Ранее сообщалось, что участие в голосовании на выборах глав регионов принял президент Франции Эммануэль Макрон. Он прибыл на избирательный участок в сопровождении супруги Брижит.

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