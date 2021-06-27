Промежуточная явка на выборах глав регионов Франции составила почти 28%

Париж, 27 июня. Промежуточная явка на региональных выборах во Франции достигла почти 28%, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Уровень промежуточной явки на выборах глав регионов составил 27,9%. Неделю назад, в первом туре голосования, аналогичный показатель достиг 26,7%. Это указывает на незначительное изменение активности электората.

Данные подтверждают результаты соцопросов во Франции, которые указали, что количество голосующих в первом и втором турах выборов окажется примерно одинаковым.

Ранее сообщалось, что участие в голосовании на выборах глав регионов принял президент Франции Эммануэль Макрон. Он прибыл на избирательный участок в сопровождении супруги Брижит.