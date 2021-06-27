Минагрополитики Украины раскрыло детали сделок по продаже земли

Киев, 27 июня. Государство не будет контролировать процесс договоренностей между участниками сделки по купли-продажи земли, заявил первый замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

Исключения составят такие критерии, как площадь продаваемого участка и происхождения денег, которыми он оплачивается. В первую очередь условия рынка земли нацелены на мелкие и средние сельхозпредприятия, отметил Высоцкий. Также он обозначил ограничение по сделкам: площадь покупки должна быть не более 100 гектаров одному покупателю.

«То есть в условиях Украины — это мелкое предприятие. Потому что среднее — от трех до пяти тысяч гектаров», — пояснил замглавы Минагрополитики.

С 1 июля 2021 года в первую очередь откроется рынок на паи — площадь от трех до семи гектаров. Цена за один составит около 200 тысяч гривен (примерно 537,9 тысячи рублей). Рассмотреть предложения по участкам можно с помощью онлайн-реестра «Государственный земельный кадастр».

«Если вы хотите купить землю — смотрите, кто собственник, обращаетесь к нему с предложением. Государство этот процесс не контролирует», — подчеркнул замминистра.

Украинский кабмин ожидает сильного подорожания тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Например, стоимость горячей воды может вырасти сразу на треть.