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Минагрополитики Украины раскрыло детали сделок по продаже земли

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:40
Экономика
Минагрополитики Украины раскрыло детали сделок по продаже земли
pxhere.com

Киев, 27 июня. Государство не будет контролировать процесс договоренностей между участниками сделки по купли-продажи земли, заявил первый замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

Исключения составят такие критерии, как площадь продаваемого участка и происхождения денег, которыми он оплачивается. В первую очередь условия рынка земли нацелены на мелкие и средние сельхозпредприятия, отметил Высоцкий. Также он обозначил ограничение по сделкам: площадь покупки должна быть не более 100 гектаров одному покупателю.

«То есть в условиях Украины — это мелкое предприятие. Потому что среднее — от трех до пяти тысяч гектаров», — пояснил замглавы Минагрополитики.

С 1 июля 2021 года в первую очередь откроется рынок на паи — площадь от трех до семи гектаров. Цена за один составит около 200 тысяч гривен (примерно 537,9 тысячи рублей). Рассмотреть предложения по участкам можно с помощью онлайн-реестра «Государственный земельный кадастр».

«Если вы хотите купить землю — смотрите, кто собственник, обращаетесь к нему с предложением. Государство этот процесс не контролирует», — подчеркнул замминистра.

Украинский кабмин ожидает сильного подорожания тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Например, стоимость горячей воды может вырасти сразу на треть.

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украина земля высоцкий продажа земли
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