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Филипп Киркоров трогательно поздравил Алсу с днем рождения

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров трогательно поздравил Алсу с днем рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 27 июня. Известный российский шоумен Филипп Киркоров трогательно поздравил коллегу по шоу-бизнесу, певицу Алсу с днем рождения. В этом году звезда отмечает 38-летие.

Трогательное поздравление король отечественной поп-сцены разместил в своем Instagram-аккаунте. Под совместной фотографией артист пожелал певице порхать, словно фея.

«В тебе особенный шарм, всегда грациозные движения и лучезарная улыбка, чарующий голос и сияющий взгляд… Ты являешься настоящим воплощением женственности! Порхай по жизни легкой сказочной феей», — отметил Киркоров.

Артист пожелал Алсу уюта в семье и теплых отношений в доме. К трогательным поздравлениям присоединились многочисленные поклонники поп-короля. Они отметили, что их кумир всегда умел подбирать правильные слова, чтобы растрогать именинника.

«С днем рождения. Присоединяюсь к теплым словам Филиппа»;

«Фил...растрогали до слез, честно. Очень красиво сказано, и мне даже добавить нечего — с днем рождения, Алсу!»;

«Так душевно, всем бы нам таких друзей. Алсу, оставайтесь такой же красавицей. Поздравляем!» — эмоционально отреагировали подписчики звездного аккаунта.

Поддержка поклонников очень важна для Киркорова, который последнее время буквально не вылезает из скандалов — сначала премия «Муз-ТВ», потом ссора с продюсером Нателлой Крапивиной. А затем поклонники уличили артиста в фотошопе и пристыдили за лишний вес. Однако поп-король не растерялся и сравнил себя с голливудскими актерами, которые подвергаются нападкам завистников.

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