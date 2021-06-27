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Королева не надела нижнее белье для похода на фестиваль «Жара»

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:35
Шоу-бизнес
Королева не надела нижнее белье для похода на фестиваль «Жара»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 27 июня. Популярная певица Наташа Королева удивила журналистов и поклонников на ковровой дорожке фестиваля «Жара». Звезда появилась на мероприятии в откровенном платье и без белья.

Мероприятие певица посетила в компании своего мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан. Облегающее черное платье Королевой было украшено внушительным разрезом, который доходит до верхней части бедра. Поскольку на улице стоит жара, 48-летняя артистка не стала надевать нижнее белье.

Звезда ничуть не стеснялась своего образа, наоборот, максимально демонстрировала оголенные бедра. Фотографии с мероприятия Королева опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Всем пламенный привет», — подписала публикацию артистка.

Поклонники восхитились смелостью своего кумира. Многие уверены, что недавняя история с изменой Тарзана сильно повлияла на внешний вид Королевой, которая активно старается выглядеть моложе своих лет.

«Какие вы классные!!! Счастья вашей семье»;

«Кажется, Наташа хорошеет, после того как Тарзан с позором прогулялся налево. Красивые»;

«Наташа, правильно! Так и надо хорошеть назло всем на свете», — поддержали Королеву поклонники в социальной сети.

Во время общения с журналистами Королева активно нахваливала своего мужа за таланты разного рода. Недавно поклонники Тарзана узнали, что он умеет рисовать и даже написал портрет тещи. Исполнительница объяснила фанатам, почему ее супруг во время работы разделся до трусов.

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королева жара певица тарзан
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