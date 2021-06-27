Салливан назвал вопрос осужденных в России американцев приоритетным для США

Вашингтон, 27 июня. США активно сотрудничают с Москвой по вопросу осужденных в России американцев. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан.

Американский дипломат сообщил, что президенты США Джо Байден и России Владимир Путин ранее говорили о необходимости рассмотреть вопрос о заключенных. В ближайшее время они продолжат обсуждение этой темы.

«Эта тема является важным приоритетом для президента Байдена и Соединенных Штатов Америки», — сказал Салливан в интервью российскому телеканалу.

Лучше всего, если переговоры «пройдут не на виду, не превратятся в подробные публичные обсуждения», добавил Салливан.

Ранее дипломат сообщил, что американская делегация будет работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с Россией. США готовы вести открытый и откровенный диалог по всем существующим разногласиям.