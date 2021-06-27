Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 с атмосферным двигателем появился в продаже

Абу-Даби, 27 июня. Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300, который японский автопроизводитель презентовал в июне, поступил в продажу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для покупателей в ОАЭ автомобиль доступен с расширенной вариативной сеткой двигателей, которая включает в себя старый атмосферный V6 1GR-FE объемом 4,0 литра. На ближневосточной спецификации внедорожника Land Cruiser 300 двигатель выдает 275 лошадиных сил и 385 Нм максимального крутящего момента. На сайте компании в Эмиратах указано, что с атмосферным мотором V6 сочетается шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Компания Jeep ранее продемонстрировала новый внедорожник Wrangler для сверхтяжелого бездорожья. Дебют состоится в ближайшее время в автосалоне в Чикаго. Именно там можно будет узнать, сколько стоит автомобиль.