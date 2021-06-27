Россиянам рассказали о пользе и недостатках молочных продуктов

Москва, 27 июня. Диетолог Светлана Кондрашова раскрыла полезные качества молочных продуктов и перечислила их недостатки.

Так, из положительных свойств специалист выделила большое количество кальция, витаминов А, D и калия. Также в молочных продуктах содержатся бифидобактерии и лактобактерии, благотворно влияющие на пищеварительную систему.

К недостаткам Кондрашова отнесла наличие лактостазы, то есть молочного сахара. Его следует исключить из рациона тем людям, которые страдают генетической непереносимостью данного вещества.

Диетолог Елена Соломатина ранее перечислила самые полезные летние ягоды. На первое и второе место специалист поставила голубику и чернику.