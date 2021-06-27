Байден не собирается посещать Японию по случаю Олимпийских игр

Вашингтон, 27 июня. Президент США Джо Байден не собирается приезжать в Токио по случаю начала летних Олимпийских игр.

Как сообщают японские СМИ, вместо главы Белого дома в Токио может отправиться его супруга Джилл Байден. Ожидается, что она примет участие в церемонии открытия Олимпиады, а также встретится с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

В последний раз первая леди США посещала Олимпийские игры в 2012 году. На церемонии открытия соревнований в Лондоне присутствовала супруга бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель.

Ранее сообщалось, что организаторы летней Олимпиады в Токио разрешили посетить соревнования только десяти тысячам местных жителей.