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Друг Людмилы Зыкиной вспомнил, как прорицатель предупредил артистку о разводе

Шоу-бизнес
Друг Людмилы Зыкиной вспомнил, как прорицатель предупредил артистку о разводе
Global Look Press  /  Lev Sherstennikov/Russian Look

Москва, 27 июня. Режиссер Геннадий Курлаев рассказал о предательстве, которое привело певицу Людмилу Зыкину к разводу. Как оказалось, артистка заранее знала о скором расставании с супругом.

Военный корреспондент Евгений Свалов покорил сердце молодой исполнительницы Людмилы Зыкиной спустя время после ее развода с первым супругом. Бурный роман влюбленных вскоре привел к свадьбе, однако семейное счастье звезды оказалось недолгим. Режиссер Геннадий Курлаев рассказал о жизни артистки в программе «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ. Постановщик вспомнил, что Зыкина узнала о предательстве подруги и разводе с мужем во время беседы с предсказателем.

«Во время гастролей по Индии Людмила Георгиевна встречается с факиром-прорицателем. Она к нему присела, он ушел в медитацию. Предрекает ей: «Вы скоро разведетесь». Она посмеялась, не поверила, естественно. Во-первых, советские люди были атеисты, они не верили во всякие предсказания. Она посмеялась, и ладно», — поделился режиссер.

По словам Курлаева, Зыкина не придала значения словам прорицателя. Однако по возвращении домой ее ждал неприятный сюрприз. В один из дней певица ответила на звонок подруги, которая заявила, что уже полгода крутит роман с ее супругом. Курлаев вспомнил, что эта новость стала тяжелым ударом для исполнительницы: она незамедлительно порвала отношения со вторым супругом и решила, что станет приносить слушателям лишь положительные эмоции благодаря своему творчеству.

Недавно воспоминаниями о Зыкиной поделился музыкант Бедрос Киркоров. Артист вспомнил в интервью ФАН, как певица одобрила одну из композиций в его исполнении.

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зыкина звезды курлаев
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