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Иллюзионист Сафронов рассказал о борьбе с раком

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:31
Шоу-бизнес
Иллюзионист Сафронов рассказал о борьбе с раком
vk.com  /  Сергей Сафронов

Москва, 27 июня. Экс-звезда реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов признался, что имеет генетическую предрасположенность к онкологическим заболеваниям, и рассказал о своем лечении.

Иллюзионист стал гостем в новом эпизоде программы «Звезды сошлись». Сафронов появился в студии канала НТВ, несмотря на плохое самочувствие из-за борьбы с раком. Он признался в беседе с ведущими Антоном Привольновым и Лерой Кудрявцевой, что обошел множество клиник в поисках подходящего специалиста. Лечение тяжело сказывается на его здоровье.

«Лечение вышибает. Постоянное головокружение, тошнота, бессонные ночи. Сумасшедшее дневное время. Обошел разные клиники. А один врач сказал, что бояться нечего. Это экзамен, который надо сдать», — объяснил иллюзионист.

Сафронов отметил, что стресс и мнительность могли спровоцировать развитие заболевания. Но главным фактором шоумен считает наследственность. По словам звезды, его дедушка и бабушка, как и он, в прошлом столкнулись с раком.

Артист перенес несколько курсов химиотерапии и даже полностью потерял волосы на голове. Недавно Сафронов сообщил, что перешел на новую стадию лечения лимфомы Ходжкина в государственной больнице. Он полон оптимизма, несмотря на волнение.

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Все новости / Шоу-бизнес / Иллюзионист Сафронов рассказал о борьбе с раком
рак здоровье сафронов звезды сошлись
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