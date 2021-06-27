«Точно к Бузовой»: Хилькевич заинтриговала фанатов отъездом из Москвы

Москва, 27 июня. Звезда популярного сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич покинула столицу. Актриса не стала раскрывать место, куда она отправилась, сохраняя интригу.

Российская актриса сфотографировалась в аэропорту рядом со своим чемоданом. Поклонникам она рассказала, что впереди ее ждут приключения, а перед этим — многочасовой полет.

«До свидания, друзья! Я надолго и далеко. Такого опыта у меня еще не было. P.S. но я вернусь», — неоднозначно сообщила артистка.

Поклонники звезды предположили, что Хилькевич решилась принять участие в реалити-шоу, которое в ближайшее время начнут снимать на телеканале ТНТ. Ведущей проекта станет поющая ведущая Ольга Бузова.

«Тоже в Африку, как Бузова?»; «Ну и Аня теперь туда. Точно к Бузовой на шоу, предчувствую это»; «Анечка, удачи и опередите все, куда бы вы ни поехали!» — эмоционально отметили поклонники артистки в соцсети.

Сама Хилькевич не стала комментировать домыслы своих фолловеров, тем более что даже Ольга Бузова пока держит фанатов в напряжении. Артистка несколько часов назад прилетела на место съемок, но до сих пор не хочет раскрывать подробности программы. Она лишь обозначила, что в новом телесезоне ТНТ зрители увидят ее, как минимум в двух программах.