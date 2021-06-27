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«Точно к Бузовой»: Хилькевич заинтриговала фанатов отъездом из Москвы

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:29
Шоу-бизнес
«Точно к Бузовой»: Хилькевич заинтриговала фанатов отъездом из Москвы
instagram.com  /  @annakhilkevich

Москва, 27 июня. Звезда популярного сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич покинула столицу. Актриса не стала раскрывать место, куда она отправилась, сохраняя интригу.

Российская актриса сфотографировалась в аэропорту рядом со своим чемоданом. Поклонникам она рассказала, что впереди ее ждут приключения, а перед этим — многочасовой полет.

«До свидания, друзья! Я надолго и далеко. Такого опыта у меня еще не было. P.S. но я вернусь», — неоднозначно сообщила артистка.

Поклонники звезды предположили, что Хилькевич решилась принять участие в реалити-шоу, которое в ближайшее время начнут снимать на телеканале ТНТ. Ведущей проекта станет поющая ведущая Ольга Бузова.

«Тоже в Африку, как Бузова?»;

«Ну и Аня теперь туда. Точно к Бузовой на шоу, предчувствую это»;

«Анечка, удачи и опередите все, куда бы вы ни поехали!» — эмоционально отметили поклонники артистки в соцсети.

Сама Хилькевич не стала комментировать домыслы своих фолловеров, тем более что даже Ольга Бузова пока держит фанатов в напряжении. Артистка несколько часов назад прилетела на место съемок, но до сих пор не хочет раскрывать подробности программы. Она лишь обозначила, что в новом телесезоне ТНТ зрители увидят ее, как минимум в двух программах.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Точно к Бузовой»: Хилькевич заинтриговала фанатов отъездом из Москвы
бузова тнт хилькевич
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