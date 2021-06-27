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Погребинский назвал цель Зеленского от референдума по Донбассу

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Политика
Погребинский назвал цель Зеленского от референдума по Донбассу
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 27 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос референдума по Донбассу. Ситуацию прокомментировал политолог Михаил Погребинский.

Референдум по вопросу ситуации на Донбассе вряд ли разорвет связь региона со столицей страны, но поможет Зеленскому баллотироваться на еще один срок, считает Погребинский. Ранее от Владимира Зеленского прозвучал комментарий, что правительство Украины готово к референдуму при отсутствии вариантов урегулирования конфликта на Донбассе. Президент считает крайне важным обсуждение вопросов разрыва связи с Донбассом.

По мнению политолога, Зеленский уже вряд ли может чем-то удивить, ведь он давно пренебрегает даже Конституцией страны, а референдум точно позволит ему баллотироваться на второй срок. При этом действующее законодательство не предполагает проведения референдума по вопросу территориальной целостности. Погребинский отметил, что Зеленскому важно зафиксировать, что он не может придерживаться Минских соглашений, а в качестве оправдания необходимо мнение людей. Президенту надо признать желание закончить войну и стремление баллотироваться на второй срок, отметил политолог.

Ранее Погребинский прокомментировал ситуацию с внесением певца Филиппа Киркорова в черный список Украины. По мнению политолога, артисту не надо было даже высказываться о ситуации с Крымом, достаточно было лишь въезда на полуостров с материковой части России.

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украина зеленский погребинский
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