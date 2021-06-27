Пользователи Сети обсуждают отсутствие матча Швеция — Украина в сетке «России-1»

Глазго, 27 июня. Интернет-пользователи обсуждают отсутствие анонса игры 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины в сетке телеканала «Россия-1».

Телеканал «Россия-1», который в соответствии с жеребьевкой 16-го чемпионата Европы по футболу должен показать встречу сборных Швеции и Украины, пока не анонсировал игру. Более того, в сетке вместо матча стоит сериал «Эксперт», что вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети.

Некоторые из них опасаются, что заключительная встреча 1/8 финала Евро-2020 не будет транслироваться, однако это не так. Источник издания «Подъем» проинформировал, что игра появится в расписании уже завтра. Он уточнил, что «Россия-1» всегда анонсирует матчи Евро-2020 за сутки.

Игра сборных Швеции и Украины пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Матч в Шотландии начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев назвал закономерным результат сборной России на Евро-2020. Национальная команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира.