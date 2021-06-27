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Вера Брежнева объяснила, почему не считает себя музой Константина Меладзе

  /   Обновлено: 27 июня 2021 20:28
Шоу-бизнес
Вера Брежнева объяснила, почему не считает себя музой Константина Меладзе
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Москва, 27 июня. Певица Вера Брежнева рассказала о работе композитора Константина Меладзе над песнями и открестилась от предположений, что именно она является источником вдохновения супруга.

Звезда российской эстрады Вера Брежнева стала гостьей в ток-шоу «Русские перцы». Многие поклонники композитора Константина Меладзе уверены, что именно артистка годами дарит ему вдохновение для новых песен. Однако исполнительница убеждена, что домыслы поклонников не имеют ничего общего с реальностью. Брежнева развенчала миф о своем статусе музы и раскрыла, что помогает композитору создавать новые песни.

«Мне дико читать у комментаторов, что я муза! Нет такого, нет человека-музы у Константина. Его может впечатлить ситуация, состояние, событие, встреча. Так как я нахожусь постоянно рядом, поэтому не могу быть кем-то для него, типа аниматора. Муза — это собирательно состояние. Вдохновение может быть, а может не быть», — объяснила певица.

Брежнева также призналась, что создание каждого нового трека превращается для Меладзе в «творческие муки». По словам звезды, в конце работы он становится опустошенным, но счастливым. Поэтому в процессе творчества артистка старается максимально оградить мужа от бытовых вопросов и предоставить ему свободу для создания новых композиций.

Недавно Брежнева рассказала о сложностях в браке с композитором. По словам звезды, со временем она поняла, что даже в самых счастливых отношениях не избежать конфликтов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вера Брежнева объяснила, почему не считает себя музой Константина Меладзе
звезды меладзе брежнева
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