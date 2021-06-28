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Глава отделения общества охраны памятников скончалась от COVID-19 в Казани

Происшествия
Глава отделения общества охраны памятников скончалась от COVID-19 в Казани
vk.com  /  Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

Казань, 28 июня. В минувшее воскресенье после продолжительной болезни в столице Республики Татарстан скончалась глава татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова. Причиной смерти известного в РТ архитектора стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции.

Об утрате стало известно благодаря некрологу, опубликованному на официальной странице регионального подразделения ВООПиК.

«На 68-ом году жизни скончалась Фарида Мухамедовна Забирова. Нас покинул замечательный человек, талантливый архитектор-реставратор, председатель и соучредитель ТРО ВООПиК, посвятивший всю свою жизнь сохранению наследия Республики Татарстан. Для нас было честью работать с ней рука об руку. Светлая память о Фариде Мухамедовне навсегда останется в наших сердцах», — гласит текст некролога.

Соболезнования родным и близким Фариды Забировой выразила и мэрия Казани. Прощание с ней состоялось сегодня в мечети Марджани.

Ранее ФАН сообщал, что рядом с Султановской мечетью в Казани произошла массовая драка. Большая часть дебоширов была задержана правоохранителями. Причины конфликта устанавливаются.

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