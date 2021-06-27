Самой молодой мамой Британии стала девочка 11 лет

Лондон, 27 июня. Самой молодой мамой в Британии стала 11-летняя девочка, родившая ребенка в начале июня. Забеременела молодая мама в десять лет.

Молодая мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо, пишет издание The Sun. Информация об отце ребенка не уточняется, также не раскрывается имя девочки. Ее семья до последнего не догадывалась о беременности, что на данный момент является поводом для социальных служб расследовать этот вопрос. Как сообщил источник, близкий к семье школьницы, для всех это стало огромным шоком, но девочка с ребенком окружены необходимой заботой и помощью. Доктор Кэрол Купер в беседе с The Sun заявила, что это самая молодая мать, о которой ей известно.

По словам доктора, средний возраст полового созревания у девочек составляет 11 лет, а на уровень гормонов влияет вес. Так, в наше время половое созревание наступает раньше из-за увеличившегося веса детей. До июня самой молодой матерью Британии была Тресса Миддлтон, которая стала мамой в 2006 году в возрасте 12 лет.

Ранее сообщалось, что российская пара Илья Авербух и Елизавета Арзамасова ожидают появления на свет первенца. Поклонникам стало известно о беременности Арзамасовой в апреле.