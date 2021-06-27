Фигурант черного списка Украины Саруханов высказался об исключении из него Киркорова

Москва, 27 июня. Российский певец и композитор Игорь Саруханов хотел бы вслед за Филиппом Киркоровым оказаться исключенным из «черного списка», который ведет Министерство культуры и информационной безопасности Украины. Об этом артист заявил в интервью ФАН, комментируя сообщения об исключении из него Филиппа Киркорова, внесенного в список тремя днями ранее. В списке содержатся фамилии российских деятелей культуры, которые, по мнению Киева, «угрожают национальной безопасности Украины».

«Я понятия не имею, почему его исключили. Почему я туда включен, я тоже не понимаю — с чего вдруг. А про Филиппа Киркорова вообще ничего не знаю: мы с ним не дружим, то есть не общаемся часто. Я думаю, он об этом и сам не знает», — рассказал собеседник ФАН.

Игорь Саруханов был внесен в список январе 2021 года вместе с артистами Марком Тишманом, Денисом Клявером, Ольгой Кормухиной и Ольгой Засульской.

«Мне не нравится, что происходит. Как это назвать, я не знаю, но мне это очень не нравится. Я бы с удовольствием выступал на Украине: есть что сказать, есть что спеть, но я в списке почему-то. Мне это не нравится. Очень хотел бы, [чтобы] меня тоже исключили из этого списка», — отметил Игорь Саруханов.

27 июня стало известно, что Министерство культуры и информационной безопасности Украины исключило Киркорова из списка в соответствии с направленным им письмом СБУ. Фамилия артиста была внесена в перечень 24 июня. Минкультуры Украины впервые обнародовало этот список в августе 2015 года, с тех пор он регулярно пополняется. На сегодня в нем содержится более 200 фамилий.