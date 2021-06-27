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Россиянам объяснили, как решить проблему дорогого жилья

  /   Обновлено: 27 июня 2021 19:55
Экономика
Россиянам объяснили, как решить проблему дорогого жилья
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 27 июня. Российским девелоперам придется изменить конструкцию домов и реорганизовать работу на стройплощадках, чтобы снизить стоимость жилья, заявил гендиректор ССК УрСиб Юрий Десятков.

В настоящий момент перед застройщиками стоит непростая задача. Цены на материалы продолжают расти, а жилье, согласно потребностям рынка, должно оставаться дешевым, отметил руководитель Союза строительных компаний Урала и Сибири в беседе с агентством URA.RU.

Россия оказалась на девятом месте по темпам роста цен на жилье, который за год составил 11,1%, говорится в исследовании Global House Price Index. По этому показателю РФ опережает Норвегию, Канаду, Великобританию и Перу.

При этом доля реализованного жилья в строящихся домах продолжает расти. В настоящий момент продано порядка 60% от представленного на рынке предложения. Общая площадь сданных в эксплуатацию квартир составила 44 млн квадратных метров.

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